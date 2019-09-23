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رياضة

رغم استبعاده من التشكيلة المثالية.. محمد صلاح رابع أفضل لاعب في العالم 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
احتل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعب في العالم عام 2019، وذلك بعد نهاية حفل الأفضل فى العالم الذي أقيم على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الإيطالية.

وتوج ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين بجائزة أفضل لاعب اليوم الإثنين رسميا متفوقا على مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن ميسي حصل على 46 نقطة، أما فان دايك فجاء ثانيا بـ38 نقطة وتلاه رونالدو بـ36 نقطة.

وفي المركز الرابع جاء محمد صلاح بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط، وجاء في المركز السادس جاء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بـ17 نقطة.

وسابعا جاء فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الحالي وأياكس أمستردام السابق بـ16 نقطة متساويا مع إدين هازارد نجم ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق.

وفي المركز التاسع احتله ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الحالي وأياكس أمستردام السابق بتسع نقاط ، وفي المركز العاشر جاء مهاجم توتنام هاري كين بخمس نقاط.
رغم استبعاده من التشكيلة المثالية.. محمد صلاح رابع أفضل لاعب في العالم 2019

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