الدوري المصري.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة الثانية

تنطلق مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، يوم الخميس المقبل 26-9-2019 وتستمر حتى 3 -10-2019، نظرا لاقامة مباريات البطولات الافريقية خلال تلك الفترة.



موعد مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري



الخميس 26-9-2019 ، مباراة حرس الحدود مع وادي دجلة في الخامسة والنصف مساء على ستاد المكس.

وفي الثامنة مساء يلتقي إنبي مع طلائع الجيش على ستاد بتروسبورت.



الجمعة 27-9-2019 ، مباراة اف سي مصر مع أسوان ، في تمام الخامسة والنصف مساء على ستاد الكلية الحربية.



السبت 28-9-2019 ، مباراة المقاولون العرب مع سموحة ، في تمام الخامسة والنصف مساء على ملعب المقاولون العرب.



الثلاثاء 1-10-2019 ، مباراة الاتحاد السكندري مع الجونة ، في تمام الخامسة والنصف على ملعب الاسكندرية.



الأربعاء 2-10-2019 ، مباراة الإسماعيلي والمصري ، في الخامسة والنصف مساء على ملعب برج العرب.

وفي الثامنة مساء ، الأهلي والانتاج الحربي على ستاد السلام.



الخميس 3-10-2019 ، مباراة طنطا وبيراميدز في الثالثة عصرا على ملعب نادي طنطا.

وفي الثامنة مساء ، مصر المقاصة والزمالك على ملعب السلام.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز ، لموسم 2019 -2020 ، أون سبورت ، وتايم سبورت.