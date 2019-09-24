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رياضة

الدوري المصري.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة الثانية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:21 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تنطلق مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، يوم الخميس المقبل 26-9-2019 وتستمر حتى 3 -10-2019، نظرا لاقامة مباريات البطولات الافريقية خلال تلك الفترة.

موعد مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري

الخميس 26-9-2019 ، مباراة حرس الحدود مع وادي دجلة في الخامسة والنصف مساء على ستاد المكس.
وفي الثامنة مساء يلتقي إنبي مع طلائع الجيش على ستاد بتروسبورت.

الجمعة 27-9-2019 ، مباراة اف سي مصر مع أسوان ، في تمام الخامسة والنصف مساء على ستاد الكلية الحربية.

السبت 28-9-2019 ، مباراة المقاولون العرب مع سموحة ، في تمام الخامسة والنصف مساء على ملعب المقاولون العرب.

الثلاثاء 1-10-2019 ، مباراة الاتحاد السكندري مع الجونة ، في تمام الخامسة والنصف على ملعب الاسكندرية.

الأربعاء 2-10-2019 ، مباراة الإسماعيلي والمصري ، في الخامسة والنصف مساء على ملعب برج العرب.
وفي الثامنة مساء ، الأهلي والانتاج الحربي على ستاد السلام.

الخميس 3-10-2019 ، مباراة طنطا وبيراميدز في الثالثة عصرا على ملعب نادي طنطا.
وفي الثامنة مساء ، مصر المقاصة والزمالك على ملعب السلام.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز ، لموسم 2019 -2020 ، أون سبورت ، وتايم سبورت.

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