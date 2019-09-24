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رياضة

سبب مثير وراء استبعاد صالح جمعة من تشكيل الأهلي في 3 بطولات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:55 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
كشفت مصادر خاصة السبب الرئيسي وراء إستبعاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التشكيلة الرئيسية للمارد الاحمر في الفترة الأخيرة.

وتغيب صالح جمعة عن تشكيل الأهلي في مباراة كانو سبورت بذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي التي اقيمت في غينيا الإستوائية وكذلك عن مواجهة الزمالك الأخيرة في السوبر المصري ومواجهة الإتحاد السكندري باولي مباريات الدورى المصري.

وحقق الأهلي الفوز في المباريات الثلاث بالبطولات الثلاث حيث فاز علي كانو سبورت بثنائي وليد سليمان وصلاح محسن وفازعلي الزمالك 3-2باهداف جونيور اجايي(هدفين) وحسين الشحات وفازعلي سموحه بهدف رمضان صبحي.

وقالت المصادر ان هناك حالة من الإستياء الشديدفي الأهلي بسبب تراجع مستوي صالح بصورة واضحة وسط أنباء عن عودته للسلوكيات القديمة وهو السبب الرئيسي لإستبعاده من التشكيل الرئيسي.

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