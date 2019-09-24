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مرأة

بـ كرانيش قصيرة.. ناهد السباعي بـ اطلالة عصرية في مهرجان الجونة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:06 ص
ناهد السباعي
ناهد السباعي
هاجر هانئ
شاركت المذيعة إنجى علي، متابعيها عبر إنستجرام، صورا، للفنانة ناهد السباعي، خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى.

وظهرت ناهد السباعي فى الصور، بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة باللون الأصفر الهادئ.

وتميز التصميم بكرانيش قصيرة و بنقوشات الورد التى حملت نفس لون الفستان.

وأكملت ناهد السباعى إطلالتها العصرية، ببعض المجوهرات الفخمة، وبدت بتسريحة شعر ناعمة، فيما اعتمدت على بعض لمسات المكياج البسيطة.

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