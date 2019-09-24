ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مون جيه وترامب يؤكدان عدم اللجوء لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:22 ص
الرئيس مون جيه
الرئيس مون جيه
أ ش أ
صرح مسؤول في مكتب رئاسة كوريا الجنوبية بأن الرئيس مون جيه-إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أكدا مجددا ، في اجتماع لهما على هامش الاجتماعات الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تعهدهما السابق بعدم استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الكوري، في مؤتمر صحفي نظمه مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في نيويورك نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء : إن الرئيسين جددا تعهدهما السابق المتمثل في ضمان مستقبل مشرق لكوريا الشمالية في حال قيامها بتفكيك الأسلحة النووية.

وأوضح أنه "تم التأكيد على إرادة ترامب القوية في تحقيق تقدم حقيقي نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام، من خلال مفاوضات قائمة على ما اتفق عليه خلال لقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون في سنغافورة فبراير الماضي".

وقال : إن الزعيمين تطرقا خلال محادثاتهما أيضا إلى مناقشة تقاسم تكاليف الدفاع العالقة بين سول وواشنطن ، وأضاف أن الرئيس مون أكد على أهمية تقاسم التكاليف بصورة عادلة وموضوعية. وأشار إلى أن مون قدم شرحا مفصلا حول زيادة موازنة الدفاع لكوريا الجنوبية منذ انطلاق حكومته وزيادة الأسلحة التي تستوردها من الولايات المتحدة وزيادة حصتها في تكاليف الدفاع لتمركز القوات الأمريكية في كوريا وزيادة مساهمة بلاده في التحالف الكوري والأمريكي.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

التحكيم السبب.. أول تعليق للجهاز الفني على إصابة مروان محسن

اليوم.. وصول أولى الرحلات الجوية من تركيا إلى الأقصر

10 أعمال تحتسب صدقة يومية بدون إخراج المال

الأهلي يبدأ الاستعداد لكانو سبورت بعد راحة 24 ساعة

الدوري المصري.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة الثانية

الزمالك يستعد لبطل السنغال بدون راحة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى 9 شهور.. فتاة كرداسة تسرد تفاصيل مأساة أول لحظات هتك عرضها

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

سبب مثير وراء استبعاد صالح جمعة من تشكيل الأهلي في 3 بطولات

أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

التحكيم السبب.. أول تعليق للجهاز الفني على إصابة مروان محسن

في ذكرى ميلاد درية أحمد.. لماذا غضبت من ابنتها سهير رمزي؟

انسي آلام العظام والمفاصل بتناول كوب من هذا مشروب يوميا

فرح يتحول إلى معركة بالكراسي بين المعازيم .. لن تصدق ما حدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور