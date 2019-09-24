مون جيه وترامب يؤكدان عدم اللجوء لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية



وقال : إن الزعيمين تطرقا خلال محادثاتهما أيضا إلى مناقشة تقاسم تكاليف الدفاع العالقة بين سول وواشنطن ، وأضاف أن الرئيس مون أكد على أهمية تقاسم التكاليف بصورة عادلة وموضوعية. وأشار إلى أن مون قدم شرحا مفصلا حول زيادة موازنة الدفاع لكوريا الجنوبية منذ انطلاق حكومته وزيادة الأسلحة التي تستوردها من الولايات المتحدة وزيادة حصتها في تكاليف الدفاع لتمركز القوات الأمريكية في كوريا وزيادة مساهمة بلاده في التحالف الكوري والأمريكي.

صرح مسؤول في مكتب رئاسة كوريا الجنوبية بأن الرئيس مون جيه-إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب أكدا مجددا ، في اجتماع لهما على هامش الاجتماعات الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تعهدهما السابق بعدم استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية.وقال المسؤول الكوري، في مؤتمر صحفي نظمه مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في نيويورك نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء : إن الرئيسين جددا تعهدهما السابق المتمثل في ضمان مستقبل مشرق لكوريا الشمالية في حال قيامها بتفكيك الأسلحة النووية.وأوضح أنه "تم التأكيد على إرادة ترامب القوية في تحقيق تقدم حقيقي نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام، من خلال مفاوضات قائمة على ما اتفق عليه خلال لقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون في سنغافورة فبراير الماضي".