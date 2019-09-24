الزراعيين: تأييدنا الكامل للرئيس السيسي دعما لإنجازات تحققت في سنوات قليلة

أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، بيانا شديد اللهجة، محذرا من محاولات البعض من النيل من مكتسبات الوطن، والتأثير علي الدولة المصرية، مشددا علي أن النقابة بكل أعضائها يؤيدون الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي كل الخطوات التي يتخذها لنهضة الوطن وتعزيز قيم مصر في المحافل الدولية.



وقال الدكتور سيد خليفه نقيب، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن مجلس إدارة النقابة أصدر بيانا مشتركا باسم جموع الزراعيين بمختلف محافظات مصر، يوضح أن ما حققته مصر في سنوات معدودة لم تحققه دول علي عقود، حتي أنها شكلت وجدانا مصريا لكل فئات المجتمع رغم الظروف الدولية والإقليمية وحالة التربص من طيور الظلام في الخارج.



وأضاف "خليفة"، أن مجلس الإدارة وجموع الزراعيين يعي جيدا ما يحاك ضد مصر وشعبها من مؤامرات تستهدف النيل من عزيمة مؤسساتها، مؤكدا أن المجلس يؤكد رفضة التام لما يثار في هذا التوقيت والتشديد علي التأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والدعم الكامل للقوات المسلحة والشرطة في الحرب علي الإرهاب.



وأوضح نقيب الزراعيين:" نحن كمجلس إدارة نقدر ونفتخر بما حققته القيادة السياسية من إنجازات فاقت كل تصور في زمن قياسي، ونرفض تماما الشائعات والمؤامرات لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة ورموزها والنيل من وحدة الشعب والقوات المسلحة والشرطة، مجددين العهد للقيادة السياسية ومؤسساتها علي التأييد والوقوف خلفها دفاعا عن حقوق الوطن ومكتسباته واستكمال خطط الاصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الطموحة".