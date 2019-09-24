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اقتصاد

سعر الريال السعودي بالجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-9-2019

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري
آية الجارحى
ارتفع سعر الريال السعودي بالجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24-9-2019، نحو قرش واحد، في البنك المركزي المصري، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك مسجلا 4.33 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

وقدّم بنك الإسكندرية أعلى سعر لشراء الريال السعودي قيمة 4.37 جنيه للشراء والمصرف المتحد قدّم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.35 جنيه.

وسجل سعر الريال السعودي بالجنيه المصري اليوم في بنك عودة 4.33 جنيه للشراء و 4.36 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان 4.32 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع، وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.32 جنيه للشراء و 4.36 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 4.31 جنيه للشراء و 4.36 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي الدولي 4.30 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

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