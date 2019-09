بفستان أحمر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة فى الصحراء

نشرت الفنانة منة فضالي على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" جلسة تصوير بطريق العين السخنة.



وظهرت منة فضالي بفستان أحمر قصير وجريء مكشوف الصدر، مع مكياج باللون الأحمر، والتقطت الصور وسط الصحراء حافية القدمين وتمسك بيدها حذاءً باللون الأسود.



وكتبت منة تعليقا على الصورة: "I’m strong because I’ve been weak .. I’m fearless because I’ve been afraid .. I’m wise because I’ve been foolish 📸

























