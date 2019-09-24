الصحفيين: حفل غنائي في مقر النقابة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

‎صرح حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، للنشاط بأن لجنة النشاط تنظم حفلًا غنائيًا كبيرًا احتفالًا بأعياد أكتوبر المجيدة على مسرح النقابة، الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويقيم الحفل أوركسترا وزارة الشباب بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه.





وأشار الزناتي إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، وافق على رعاية الوزارة للحفل، فى إطار التعاون بين وزارته ونقابة الصحفيين، وتقديرًا منه لدور النقابة العريقة.



