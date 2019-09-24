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أخبار البلد

الصحفيين: حفل غنائي في مقر النقابة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل أبوالقاسم
‎صرح حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، للنشاط بأن لجنة النشاط تنظم حفلًا غنائيًا كبيرًا احتفالًا بأعياد أكتوبر المجيدة على مسرح النقابة، الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويقيم الحفل أوركسترا وزارة الشباب بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه.

وأشار الزناتي إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، وافق على رعاية الوزارة للحفل، فى إطار التعاون بين وزارته ونقابة الصحفيين، وتقديرًا منه لدور النقابة العريقة. 

ومن جانبها أشارت السيدة نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ان الحفل سيكون فى بداية برنامج احتفالات الوزارة بذكرى نصر أكتوبر، والتي اختارت ان تكون مع نقابة الصحفيين ولجنة النشاط بها ، والتى تتعاون معها منذ سنوات فى تجربة ناجحة ومميزة لتقديم الفن الراقى الأصيل في الكثير من الحفلات الناجحة التى تلقى إعجابًا بها وجماهيرية واسعة.

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