البترول: القطاع قدم نموذجا فى تعزيز الشفافية والتصدى للفساد

أعلنت مصر التزامها بتعزيز الشفافية والتصدى للفساد خلال السنوات الماضية، مما ساهم في دفع التنمية المستدامة إلى الأمام وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتهيئة بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات.



جاء ذلك فى كلمة وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركته فعاليات فى جلسة نقاشية بعنوان "التغير في أساليب مكافحة الفساد" بقمة تأثير التنمية المستدامة المنعقدة حاليا في نيويورك، والتى تعد من أهم الفعاليات السنوية التى ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي.



وأكد الوزير أن قطاع البترول فى مصر قدم نموذجا لتعزيز الشفافية والتصدى للفساد أدى لنجاح وتنامى في حجم الإنتاج وزيادة ملموسة في المساهمة في الناتج القومي.



وأشار الوزير إلى حجم التقدم في تنفيذ رؤية وزارة البترول لتحقيق الشفافية والكفاءة في جميع الأنشطة، منوها بأن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية وطنية شاملة تبنتها الدولة المصرية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد اتساقًا مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 وما توليه من أهمية كبيرة في هذا المجال، لافتا إلى أنه في هذه الاستراتيجية تتضافر جهود جميع قطاعات الدولة في تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، إحدى أهم مؤسسات الدولة التي تلعب دورا فاعلا في مكافحة الفساد.



وقال إن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حاليًا يتبنى تطبيق أفضل النظم والأساليب عالميا لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع والعمل على تلافى الفساد باعتبارها من القيم الأساسية لهذا المشروع الطموح، خاصة أن قطاع البترول يعد قطاعا حيويًا ومساهما رئيسيا في عمليات التنمية وبناء الدولة الحديثة لكونه الشريان الذى يغذى البلاد باحتياجاتها من إمدادات الطاقة اللازمة لرفع معدلات النمو الاقتصادى.



وأضاف أن سياسة دعم التحول الرقمى وميكنة الأعمال التي يتبناها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تساهم في زيادة الشفافية وتلافى الفساد، موضحًا أنه يجرى تنفيذ النظام الموحد لإدارة موارد وأصول القطاع (ERP) في إطار البرنامج السابع بالمشروع وربط نظم المعلومات والبيانات بالشركات البترولية تحت مظلة هذا النظام لتحسين وزيادة ميكنة دورة الأعمال بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.



كما أشار إلى تنفيذ برنامج خلال الفترة الماضية لتعزيز وزيادة كفاءة الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية في جميع مراحلها باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي توفرها منظومة الرقابة الإلكترونية على توزيع الوقود وتعميم أنظمة (GPS) ونظام قياس أرصدة الوقود بالمستودعات والمحطات ( ATG ) كأنظمة فعالة في هذا الإطار، لافتا إلى أن الخطوات البناءة التي تبنتها الدولة المصرية لإصلاح هيكل تسعير الوقود ساهمت فى القضاء على السوق السوداء وتهريب المنتجات البترولية، والتى كانت أحد مظاهر الفساد وهدر الموارد الطبيعية.



وذكر أنه يتم العمل باستمرار على رفع درجة الوعى لدى العاملين بقطاع البترول بأهداف وطرق مكافحة الفساد، وأن هناك لجنة تنفيذية مختصة في قطاع البترول تعمل على ذلك وتعمل على الاستمرار في تطبيق برامج العمل في هذا الصدد في إطار الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.



وشهدت الجلسة النقاشية "التغير في أساليب مكافحة الفساد" إلقاء الضوء على جهود الحكومات في التصدي للفساد ودعم منظومة الشفافية وتعزيز الكفاءة في المؤسسات وإبراز الدور الفاعل للتكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى تطوير نظم جديدة لمكافحة وتلافى الفساد وتجنب آثاره على الناتج المحلى وسوء استغلال الموارد.



وشارك في الجلسة عدد من الخبراء الدوليين في مجال تكنولوجيا تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد ضم مارجرى كراوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة ابكو العالمية، وموريشيو توفار جتيريز، رئيس شركة بلوك تشين التابعة لمركز كولومبيا للجيل الرابع من الثورة الصناعية، بحضور عدد كبير من المهتمين ورؤساء الشركات العالمية.