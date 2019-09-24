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أخبار العالم

روسيا تتهم أمريكا بمنع تأشيرات الدخول عن وفدها إلى الأمم المتحدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:27 ص
روسيا تتهم أمريكا
روسيا تتهم أمريكا بمنع تأشيرات الدخول عن وفدها إلى الأمم الم
رويترز
ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم، الثلاثاء أن الولايات المتحدة لم تمنح تأشيرات الدخول لعدد من أعضاء وفد روسيا، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفة الخطوة بأنها تمثل انتهاكا لالتزامات واشنطن الدولية.

ونقلت الوكالة عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيبحث الوضع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك.

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