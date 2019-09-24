ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات

كثفت أجهزة وزارة الداخلية من وجودها الأمني لقوات الشرطة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات (دوريات تأمين المدارس) بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.





وكلّفت مديريات الأمن عددًا من الضباط لزيارة عدد من المدارس لتقديم التهنئة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وتوزيع بعض المستلزمات المدرسية عليهم.





وقام عدد من القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن بعدة جولات تفقدوا خلالها الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، لتذليل جميع العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم.





وذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.