ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:22 ص
انتشار قوات الشرطة
انتشار قوات الشرطة فى محيط المدارس
مصطفى الرماح
كثفت أجهزة وزارة الداخلية من وجودها الأمني لقوات الشرطة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات (دوريات تأمين المدارس) بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام.

وكلّفت مديريات الأمن عددًا من الضباط لزيارة عدد من المدارس لتقديم التهنئة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وتوزيع بعض المستلزمات المدرسية عليهم.

وقام عدد من القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن بعدة جولات تفقدوا خلالها الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات، لتذليل جميع العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم.

وذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وبث روح الطمأنينة في نفوسهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات
ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات
ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات
ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات
ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات
ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات
ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات
ابنك في أمان.. شاهد انتشار قوات الشرطة لتأمين المدارس والجامعات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة: استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي الجديد

خدمات مرورية وتمركزات أمنية.. الداخلية تستعد لتأمين الطلاب فى العام الدراسى الجديد

المباحثات المصرية الفرنسية في القاهرة تتصدر عناوين الصحف اليوم

ترشيحاتنا

ضعي شرائح الليمون بجانب السرير واكتشفي ماذا يحدث

التحكيم السبب.. أول تعليق للجهاز الفني على إصابة مروان محسن

بعد مساندة الجميع.. رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا لمحبيه

في ذكرى ميلاد درية أحمد.. ما دور ابنتها سهير رمزي في اعتزالها؟

فستان مكشوف الاكتاف.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة.. شاهد

إعلان صفقة القرن.. تفاصيل لقاء جانتس وجرينبلات

مرتضى منصور يحذر طارق حامد

مفاجأة.. رانيتيدين لا يحتوى على شوائب مسرطنة

قميص ولا فستان.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

فاروق جعفر يوجه رسالة قوية لـ حسام البدري بشأن الجهاز الفني للمنتخب.. فيديو

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى.. فتاة كرداسة تروى تفاصيل مأساة هتك عرضها

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

ضعي شرائح الليمون بجانب السرير واكتشفي ماذا يحدث

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

فاجعة.. وفاة 8 أطفال رضع في حريق بمستشفى ولادة في الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. يارا نملة تكشف للسعوديات سر نقاء بشرتها

بفستان أحمر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة فى الصحراء

قميص ولا فستان.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة