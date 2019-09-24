ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد محور المستشار عدلي منصور على النيل ببنى سويف استعدادًا للافتتاح الرسمى

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
محمود مطاوع
خلال زيارته إلى محافظة بني سويف اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء، ومحافظ بنى سويف، محور المستشار عدلي منصور على النيل، والذى تم الانتهاء منه، ويستعد للافتتاح الرسمى.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المحور المروري الهام، من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذى أشار إلى أن المحور تم تنفيذه بنسبة 100%، ويبلغ طول المحور 4.5 كم، ويربط طريق الكريمات الصحراوي الشرقى بطريق القاهرة أسوان الزراعي وطريق بنى سويف الفيوم في الغرب، بما يساهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل، وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتي نهر النيل عند مدينة بنى سويف، وإيجاد محور تنمية جديد يربط شرق وغرب مدينة بنى سويف ويساهم في استثمار أراضي مدينة بنى سويف.

وأوضح الوزير أن محور المستشار عدلي منصور ببني سويف أحد 7 محاور جديدة على النيل، يتم تنفيذها وهي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، بتكلفة 9.5 مليار جنيه، لتضاف إلى المحاور السبعة على النيل التي انتهى تنفيذها في عام 2014 بتكلفة 10 مليارات جنيه، وهي محاور: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وجرجا، وبني مزار، وطما، ومحور روض الفرج.

ويأتي تنفيذ تلك المحاور على النيل لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر. ومن المخطط البدء في عدد 6 محاور أخرى على النيل اعتبارًا من يوليو 2020 وهي 3 محاور في صعيد مصر، و3 محاور في الوجه البحري، وإستكمال عدد 2 محور في طما وجرجا، بتكلفة اجمالية 14 مليار جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء من محور سمالوط: المشروع له أهمية في إحداث التنمية والتخفيف عن المواطنين

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى سمالوط النموذجى

عاصمة الشباب الإفريقي تشهد مشروعات عملاقة تتحدث عن نفسها .. صور

ترشيحاتنا

قصير جدا.. أسماء أبو اليزيد بـ فستان مشجر فى إطلالة رقيقة

بسبب نظام غذائي خاطئ.. بتر ذراع رجل بسبب هذا المشروب

بـ ضفيرة مدارس.. أحدث ظهور لشيرين رضا.. والجمهور: مهما كبرتى صغيرة

رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد أحداث السوبر

من الجيد استعادته.. أستون فيلا يشيد بـ تريزيجيه

بفستان أحمر.. إيمان العاصى تخطف الأضواء بـ مهرجان الجونة السينمائى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطي يلقي القبض على طفلة 6 أعوام في مدرستها.. لن تصدق السبب

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!