رئيس الوزراء يتفقد محور المستشار عدلي منصور على النيل ببنى سويف استعدادًا للافتتاح الرسمى

خلال زيارته إلى محافظة بني سويف اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء، ومحافظ بنى سويف، محور المستشار عدلي منصور على النيل، والذى تم الانتهاء منه، ويستعد للافتتاح الرسمى.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المحور المروري الهام، من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذى أشار إلى أن المحور تم تنفيذه بنسبة 100%، ويبلغ طول المحور 4.5 كم، ويربط طريق الكريمات الصحراوي الشرقى بطريق القاهرة أسوان الزراعي وطريق بنى سويف الفيوم في الغرب، بما يساهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل، وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتي نهر النيل عند مدينة بنى سويف، وإيجاد محور تنمية جديد يربط شرق وغرب مدينة بنى سويف ويساهم في استثمار أراضي مدينة بنى سويف.



وأوضح الوزير أن محور المستشار عدلي منصور ببني سويف أحد 7 محاور جديدة على النيل، يتم تنفيذها وهي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلي منصور، ودراو، بتكلفة 9.5 مليار جنيه، لتضاف إلى المحاور السبعة على النيل التي انتهى تنفيذها في عام 2014 بتكلفة 10 مليارات جنيه، وهي محاور: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وجرجا، وبني مزار، وطما، ومحور روض الفرج.



ويأتي تنفيذ تلك المحاور على النيل لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر. ومن المخطط البدء في عدد 6 محاور أخرى على النيل اعتبارًا من يوليو 2020 وهي 3 محاور في صعيد مصر، و3 محاور في الوجه البحري، وإستكمال عدد 2 محور في طما وجرجا، بتكلفة اجمالية 14 مليار جنيه.