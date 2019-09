إيه الصباع ده.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني مقطع فيديو جديد من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".



وعلقت رضوى الشربيني على الفيديو قائلة: "إيه الضحك ده وايه الصباع ده".



وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وعلق بعضهم قائلا: " كلامك مريح - بحبك - القمر "



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".







ايه الضحك ده وايه الصباع ده😂😂😂

