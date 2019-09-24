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فن

إيه الصباع ده.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 07:13 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني مقطع فيديو جديد من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلقت رضوى الشربيني على الفيديو قائلة: "إيه الضحك ده وايه الصباع ده".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وعلق بعضهم قائلا: " كلامك مريح - بحبك - القمر "

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".



ايه الضحك ده وايه الصباع ده😂😂😂
A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on Sep 24, 2019 at 7:12am PDT

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