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السيسي من الأمم المتحدة: منتدى أسوان للسلام يضع المبادرات والآليات الدولية موضع تنفيذ

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:29 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دعوة مصر إلى عقد النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في ديسمبر من العام الجاري بمدينة أسوان؛ نموذج لإطلاق الحوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المنتدى يطلق الحوار بين القادة السياسيين والمؤسسات التمويلية والمجتمع الدولي لوضع المبادرات والآليات الدولية والإقليمية في أفريقيا موضع التنفيذ.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي "تصفية الأزمات المزمنة الموروثة شرط ضروري لأي عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فعالية". 

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