عاجل .. الرئيس السيسي: النيل بالنسبة لـ مصر مسألة حياة أو موت.. فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر سعت على مدار عقود لتعزيز وتعميق التواصل مع دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر أعربت عن تفهما بالنسبة لأثيوبيا في بناء سد النهضة رغم عدم إجرائها دراسات وافية حول هذا المشروع الضخم.



وتابع الرئيس قائلا: على أثيوبيا عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول حوض النيل من بينها مصر بل وبادرت مصر بطرح مبادرة إبرام مبادئ حول سد النهضة الموقع في الخرطوم مارس 2015 واستمرت تلك المفاوضات لما يقارب 4 سنوات إلا أنه لم تفض هذه المفاوضات النتائج المرجوة,



وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ومصر مازالت تأمل في التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل الأزرق بالنسبة لإثيوبيا ومصر.