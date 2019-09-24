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السيسي يطالب بمحاسبة داعمي الإرهاب بالمال والسلاح.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:29 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد القاضي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مبدأ ضرورة المعالجة الشاملة ينطبق على أخطر تحديات العصر وهو الإرهاب.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة،: «طالبت مصر دائما باتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، يقوم على ضرورة التصدي لجميع التنظيمات الإرهابية دون استثناء».

وتابع: «أؤكد على ضرورة التزام الجميع بقرارت مجلس الأمن ذات الصلة، ومحاسبة داعمي الإرهاب بالمال والسلاح، أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية التي تتورط في تسهيل انتقال وسفر الإرهابيين».

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