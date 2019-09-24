البابا تواضروس الثاني يستقبل كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بجزر فيجي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوى بالعباسية القس جون عبد الملك كاهن كنيسة سان جورج بجزر فيجي.



ناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع كاهن الكنيسة بجزر فيجى بعض الأمور والترتيبات الخاصة بالخدمة في كنيسة سان جورج، متمنيا له التوفيق والنجاح في الخدمة.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم بالمقر البابوى بالعباسية نيافة الأنبا ويصا مطران البلينا وتوابعها.



قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل نيافة الأنبا ويصا بعد عودته من رحلته العلاجية بالخارج والتي امتدت إلى ٣ أشهر خارج إيبارشيته.



وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني تمنى لمطران البلينا تمام الشفاء والصحة.