ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني يستقبل كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بجزر فيجي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:01 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوى بالعباسية القس جون عبد الملك كاهن كنيسة سان جورج بجزر فيجي.

ناقش قداسة البابا تواضروس الثاني مع كاهن الكنيسة بجزر فيجى بعض الأمور والترتيبات الخاصة بالخدمة في كنيسة سان جورج، متمنيا له التوفيق والنجاح في الخدمة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم بالمقر البابوى بالعباسية نيافة الأنبا ويصا مطران البلينا وتوابعها.

قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل نيافة الأنبا ويصا بعد عودته من رحلته العلاجية بالخارج والتي امتدت إلى ٣ أشهر خارج إيبارشيته.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس الثاني تمنى لمطران البلينا تمام الشفاء والصحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل رئيس دير العذراء بجبل أخميم وأسقف جرجا بالمقر الباباوى

البابا تواضروس يستقبل باحثة من أكاديمية العلوم النمساوية بالمقر البابوى

البابا تواضروس يصل كنيسة العذراء بالعباسية لإلقاء عظته الأسبوعية

البابا تواضروس الثاني يستقبل أسقفي الكنيسة القبطية عطبرة والخرطوم بالمقر الباباوي

البابا تواضروس الثانى يستقبل القنصل المصري بلندن

البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير المصري الجديد بكوت ديفوار

ترشيحاتنا

6 ملايين حساب وهمي و2500 صفحة لترويج الشائعات في طريقها للحجب.. تفاصيل

بعد خلع الحجاب والعودة للساحة الفنية.. 10 إطلالات جريئة لـ حلا شيحة في الجونة

حكم قراءة القرآن في المنزل بشورت .. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

جاب ورا.. راموس يصالح محمد صلاح بهذه الطريقة

الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل

بـ قصير ومشجر.. درة تتألق بإطلالة أنيقة

فستان حلا شيحة يثير غضب الجمهور في مهرجان الجونة

كذبة جديدة.. حقيقة الفتاة الجالسة بجوار الرئيس السيسي

شتائم خارجة.. زوجة أحمد الفيشاوي تسب هذا الرجل وتتوعده بالقتل

الصفعات تتوالى.. المصريون يوجهون لكمات متتالية لـ الإخوان.. وترامب يعطيهم الضربة القاضية

تطاول على تركي آل الشيخ وهنيدي وعمرو دياب.. محمد علي فشل في الحشد فاتجه لـ سب الرموز

الكلام خلص.. كهرباء في الأهلي يناير المقبل.. اعرف التفاصيل

صفعة مصرية جديدة لـ الإخوان .. جمال ريان ينضم لـ TRT ومكملين والشرق في الاستفتاءات الفاشلة

فيديو 5 ثوانٍ بالسعودية.. يتسبب في القبض على مجموعة من المراهقين.. شاهد

6 ملايين حساب وهمي و2500 صفحة لترويج الشائعات في طريقها للحجب.. تفاصيل

رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد أحداث السوبر

فضيحة جديدة .. وصفوه بـ الشاذ المختل.. مكالمة بين الإخواني محمد ناصر وصديقه عن أيمن نور

حيلة غادرة والجاني مجهول.. تفاصيل اغتصاب فتاة كويتية في حفل مختلط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور