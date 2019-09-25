محمد يوسف: رفضت وضع مؤمن زكريا بـ الفئة الأولى مع الأهلي

أكد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، أن مؤمن زكريا طلب وضعه مع لاعبي الفئة الأولى بالفريق، ولكن قوبل طلبه بالرفض.





وقال "يوسف" في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": كنا نصنف اللاعبين بناء على عدد السنين والمباريات والبطولات، وتم وضع مؤمن زكريا في فئة معينة.





وأردف: طالب مؤمن بوضعه في الفئة الأولى ولكن قلت له "مفيش غير دا".





وأفصح: "أول خمسة وستة أشهر مع الأهلي كنت أتواجد طوال اليوم، بحكم منصب المدرب والقائم بأعمال مدير الكرة.





وأضاف: كنت أذهب أولاً لإنهاء العمل الإداري قبل المران، كانت هناك تعاقدات كثيرة تحتاج للعمل.



