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رياضة

مرتضى منصور يفتح النار على جنش بسبب كهربا.. تفاصيل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:36 ص
مرتضى منصور يفتح
مرتضى منصور يفتح النار على جنش بسبب كهربا
نور عادل
فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على حارس الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالرحيم جنش، بسبب لاعب الفريق السابق محمود كهربا.

وعبر مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك عن استنكاره من استضافة جنش لكهربا في ألمانيا.

وقال مرتضى منصور: "اعقل يا جنش، بتتصور مع كهربا ليه، لما يجيلك يزورك المفروض تطرده لأنه هربان من النادي".

وأشار مرتضى منصور في تصريحاته عن جنش إلى أنه ارتكب أكثر من خطأ خلال الفترة الماضية.

ويعيش نادي الزمالك أزمة كبيرة مع محمود عبدالمنعم كهربا، وذلك عقب هرب الأخير من النادي الأبيض والانضمام الي فريق أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

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