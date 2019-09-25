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فن

صلاح عبدالله يوجه رسالة للمصريين من خلال قصيدة شعرية .. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:21 ص
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
عبّر الفنان صلاح عبدالله عن حبه لمصر وغيرته عليها وعلى أرضها، من خلال مشاركة جمهوره فيديو عبر السوشيال ميديا، وهو يوجه رسالة من خلال قصيدة.

وقال: "لما بكتب تحيا مصر يشتموني يا مصر ليه .. هي كلمة تحيا عيب ولا اسمك ولا ايه ؟.. وللا كل اناء صحيح لازم ينضح باللي فيه ... ايوه كل اناء قبيح تملي ينضح باللي فيه .. هو ينضح وانتي تحيا ف كل وقت وكل ناحية .. واللي يشتم مهما يشتم والله ما رادد عليه والله ما رادد عليه".

بينما قام العديد من نجوم الفن بمشاركة الفيديو، ونشره وكان من بينهم الممثل و المؤلف عمرو محمود ياسين الذي علق على الفيديو قائلًا :"عم الناس".

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