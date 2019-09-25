تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة وسريعة لعمل مقرمشات بالجبنة ، بمذاق لا يقاوم وطعم شهي، وبشكل يناسب الإفطار، وبديل للسندوتشات المدرسية للتجديد، لمنع شعور الأطفال بالملل من تكرار السندويتشات المدرسية.



مقادير مقرمشات الخبز بالجبنة :



2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب جبنة رومي

ربع كوب زيت

كمون حبوب

ملح ماء للعجن

زيت للقلي



طريقة تحضير مقرمشات الخبز بالجبنة :



* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والجبنة والملح حسب الرغبة والكمون والزيت



* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة



* تغطى العجينة وتترك لترتاح



* تفرد بالنشابة وتقطع إلى دوائر صغيرة



* تقلى في الزيت ثم تصفى وتقدم