تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة وسريعة لعمل مقرمشات بالجبنة ، بمذاق لا يقاوم وطعم شهي، وبشكل يناسب الإفطار، وبديل للسندوتشات المدرسية للتجديد، لمنع شعور الأطفال بالملل من تكرار السندويتشات المدرسية.
مقادير مقرمشات الخبز بالجبنة :
2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف كوب جبنة رومي
ربع كوب زيت
كمون حبوب
ملح ماء للعجن
زيت للقلي
طريقة تحضير مقرمشات الخبز بالجبنة :
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والجبنة والملح حسب الرغبة والكمون والزيت
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لترتاح
* تفرد بالنشابة وتقطع إلى دوائر صغيرة
* تقلى في الزيت ثم تصفى وتقدم
مقادير مقرمشات الخبز بالجبنة :
2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف كوب جبنة رومي
ربع كوب زيت
كمون حبوب
ملح ماء للعجن
زيت للقلي
طريقة تحضير مقرمشات الخبز بالجبنة :
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والجبنة والملح حسب الرغبة والكمون والزيت
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لترتاح
* تفرد بالنشابة وتقطع إلى دوائر صغيرة
* تقلى في الزيت ثم تصفى وتقدم