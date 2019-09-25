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طريقة سهلة وسريعة لعمل مقرمشات بالجبنة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:00 م
طريقة سهلة وسريعة
طريقة سهلة وسريعة لعمل مقرمشات بالجبنة
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة وسريعة لعمل مقرمشات بالجبنة ، بمذاق لا يقاوم وطعم شهي، وبشكل يناسب الإفطار، وبديل للسندوتشات المدرسية للتجديد، لمنع شعور الأطفال بالملل من تكرار السندويتشات المدرسية.

مقادير مقرمشات الخبز بالجبنة :

2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف كوب جبنة رومي
ربع كوب زيت
كمون حبوب
ملح ماء للعجن
زيت للقلي

طريقة تحضير مقرمشات الخبز بالجبنة :

* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والجبنة والملح حسب الرغبة والكمون والزيت

* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لترتاح

* تفرد بالنشابة وتقطع إلى دوائر صغيرة

* تقلى في الزيت ثم تصفى وتقدم

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