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منوعات

مايكروسوفت تختبر منصة ألعاب xCloud الشهر المقبل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:26 ص
منصة ألعاب xCloud
منصة ألعاب xCloud
شيماء عبد المنعم
بدأت شركة مايكروسوفت "Microsoft" الأمريكية، في قبول التسجيلات الخاصة بالإصدار التجريبي لمنصة الألعاب "Project xCloud القادمة، والتى بدأ أطلاقها اليوم، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، أعلنت شركة مايكروسوفت عن موعد أطلاق النسخة التجريبية لمنصة ألعاب " xCloud"، في شهر أكتوبر المقبل، ولم توضح تاريخًا محددًا لإطلاق منصة الألعاب للعامة، وتخطط الشركة لإرسال دعوات في الأسابيع المقبلة إلى عدد صغير من المشاركين لتسجيل الدخول على المنصة.

وتختبر "مايكروسوفت" هذه النسخة التجريبية الأولية في نطاق محدود، حتى استكمال عدد الألعاب التي سيكون بإمكان المنصة اختبار ألعابها، ففي المرحلة الأولى من المعاينة العامة لمنصة xCloud، ستكون الألعاب المميزة المتوفرة من خلالها هي Gears 5، و Halo 5: Guardians، و Killer Instinct و Sea of ​​Thieves.

وأوضح متحدث باسم شركة مايكروسوفت: "لأغراض الاختبار الأولي، نهدف إلى جمع رؤى من اللاعبين المشاركين والنشطين من تلك الدول، وسنستمر في توسيع فهرس المحتوى الخاص بنا على مدار المعاينة وسنشارك المزيد من التفاصيل في المستقبل القريب".

وإذا كنت ترغب في اختبار منصة الألعاب xCloud، يمكنك استخدام المنصة باستخدام هاتف أندرويد أو جهاز لوحي يعمل بنظام Android 6.0، أو أعلى يدعم Bluetooth 4.0، بالإضافة إلى حساب مايكروسوفت، ووحدة تحكم Xbox One التي تدعم تقنية البلوتوث، وتتيح الشركة تطبيقًا جديدًا لتدفق الألعاب متاحًا على متجر Google Play، ولكن لن يتمكن من تسجيل الدخول إلى التطبيق سوى المشاركين التجريبيين.

وتعمل مايكروسوفت أيضًا مع بعض شركات الاتصالات لاختبار xCloud على شبكات الجوال، حيث ستبدأ شركة SK Telecom في تشغيل شبكة الجيل الخامس5G في كوريا الجنوبية خلال الأسابيع المقبلة، وتقوم شركة عملاق التقنية أيضًا بتكوين شراكات تقنية مع T-Mobile في الولايات المتحدة وفودافون في المملكة المتحدة، للتعرف بشكل أفضل على كيفية تحسين xCloud لشبكات المحمول.

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