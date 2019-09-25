45 ألف أسرة مستفيدة.. خبير اقتصادي يكشف أهم فوائد تطوير العشوائيات

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الدولة المصرية تنفذ خطة لتطوير العشوائيات في أكثر من 17 محافظة على مستوى الجمهورية، إلى جانب سعيها لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدًا أن المناطق العشوائية بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الأمن والسلم والبنيان الاجتماعي للدولة المصرية.



وأضاف الدكتور كريم العمدة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن مصر تسير وفقًا لخطة للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف القضاء على العشوائيات، بشكل تام ونهائي حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بعمل 3 برامج فرعية للقضاء على العشوائيات في المناطق غير الآمنة تم توفير مساكن بديلة لهم.



وأوضح الدكتور كريم العمدة، أنه بلغ عدد المستفيدين بها من المواطنين هذا العام ما يقرب من ل45 ألف أسرة مستفيدة، إلى جانب خطة القضاء على المناطق غير المخططة، بما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.



وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أن تطوير العشوائيات، وزيادة المستوى التعليمي والصحي والخدمات المقدمة للمواطن له مردود اقتصادي جيد، ويجعل مصر تتقدم في التقارير الدولية، ويساهم في رفع المواطنين من تحت خط الفقر لأعلى خط الفقر، ويساهم في توفير عمالة أكثر قدرة على التعامل مع التقدم والتكنولوجية، بما يحقق قاعدة كبيرة من العمال المؤهلين الذين يمكن دخولهم في سوق العمل.