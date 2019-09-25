بعد أزمته الأخيرة.. حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليا

كشفت الصحف البريطانية حقيقة اعتزال المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، دوليًا وذلك عقب أزمته الأخيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم.



وتحدثت صحيفة ديلي ميل عن الأزمة مشيرة إلى أن قائد منتخب مصر أحمد المحمدي، والمدير الفني للمنتخب الاولمبي شوقي غريب، صوتا لمحمد صلاح ولكن هناك ما جعل صوتهما لم يصل إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا لا يعد الصدام الأول بين محمد صلاح واتحاد الكرة، وأنه قام بحذف كلمة لاعب في منتخب مصر من تعريفه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو ما أثار مخاوف عديدة بين المصريين.



وأفادت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح وجه رسالة طمأنينة إلى الجماهير المصرية بصورة له مع العلم المصري معلقًا عليها :" مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".