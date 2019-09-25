من البيت.. جيسى عبده بإطلالة عصرية

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نشرت الفنانة جيسى عبده صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بإطلالة عصرية جديدة.وظهرت بها ببنطلون جينز باللون الأزرق وتيشرت سادة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً بين كتفيها بطريقة جذابة .وأعتمدت فى الميكب على جمال بشرتها مع اللون الأورنج الفاتح كأيشادو للعيون ، وأحمر شفاة باللون الكاشمير، ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بسلسلة بسيطة وأسوار لليد وقرط بسيط لأكمال إطلالتها .