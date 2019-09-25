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أخبار العالم

الأردن ومصر يبحثان التعاون في المجال الزراعي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:31 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت مع نظيره الأردني المهندس إبراهيم الشحاحدة، اليوم /الأربعاء/ في عمان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية وتذليل الصعوبات التي تواجه انسياب السلع الزراعية بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري الزراعي. 

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد دعا الشحاحده إلى تقديم التسهيلات لتسجيل مستلزمات الإنتاج الزراعي من اسمدة ومبيدات وعلاجات ولقاحات بيطرية بالإضافة إلى البذور الهجينة في الأسواق المصرية وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية والتعاون في مكافحة الآفات الزراعية والتنسيق الدائم مع الشركاء الدولين في المشاريع الاقليمية المشتركة .

ومن جانبه تحدث أبو ستيت عن السعي إلى تحقيق التكامل في المجال الزراعي من خلال تقديم التسهيلات الممكنة لزيادة حجم الزراعي بين البلدين وتبادل الخبرات البحثية والعلمية وادامة التعاون وفق مخرجات اللجنة الفنية الاردنية المصرية المشتركة.

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