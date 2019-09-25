الأردن ومصر يبحثان التعاون في المجال الزراعي

بحث وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت مع نظيره الأردني المهندس إبراهيم الشحاحدة، اليوم /الأربعاء/ في عمان سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية وتذليل الصعوبات التي تواجه انسياب السلع الزراعية بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري الزراعي.





ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فقد دعا الشحاحده إلى تقديم التسهيلات لتسجيل مستلزمات الإنتاج الزراعي من اسمدة ومبيدات وعلاجات ولقاحات بيطرية بالإضافة إلى البذور الهجينة في الأسواق المصرية وتبادل الخبرات في المجالات الزراعية والتعاون في مكافحة الآفات الزراعية والتنسيق الدائم مع الشركاء الدولين في المشاريع الاقليمية المشتركة .



