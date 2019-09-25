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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال باكستان إلى 37 قتيلا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:02 م
صدى البلد
أ ش أ
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب أمس /الثلاثاء/ جنوب الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند إلى 37 قتيلا.
وقال مفوض مقاطعة ميربور تشودري محمد طيب - في تصريحات نقلتها صحيفة "دون" الباكستانية اليوم /الأربعاء/ - إن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي وقع أمس في جنوب أزاد كشمير ارتفع إلى 37، وما زالت فرق المسح تعمل على حصر المناطق المتضررة.. مشيرا إلى أن جميع الضحايا من مقاطعة ميربور.
وما زالت أعمال الإغاثة مستمرة في المناطق المتضررة جراء الزلزال الذي بلغت قوته 8ر5 درجة على مقياس ريختر ووقع مركزه بالقرب من مدينة "ميربور" الواقعة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، وشعر بها سكان العديد من المدن ومنها إسلام آباد ولاهور وحتى العاصمة الهندية نيودلهي، ولحق الضرر الأكبر بمدينة ميربور، حيث أدت الهزة إلى تصدع الطرق وانهيار العديد من المباني.

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