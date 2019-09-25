ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان قصير.. ايمان العاصى تشعل مهرجان الجونة .. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:00 م
ايمان العاصى
ايمان العاصى
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ايمان العاصى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت ايمان العاصى على الصور قائلة " الليلة الماضية ابحث عن السجادة الحمراء ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاء من ضمن التعليقات:

قمر - ما شاء الله - تجننى

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان جذاب.. ريهام أيمن تتعرض لوصلة غزل في ثاني أيام مهرجان الجونة... شاهد

دانا حمدان تستعرض أناقتها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.. شاهد

شاهد.. صورة رومانسية تجمع كندة علوش وعمرو يوسف

فستان مكشوف الاكتاف.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة.. شاهد

مكشوف الأكتاف ... صبا مبارك بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة .. شاهد

فستان أسود مكشوف.. هنا شيحة تشعل الجونة.. شاهد

ترشيحاتنا

تحديد موعد كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد

بسبب محمد صلاح.. هجوم شرس من كريم فهمى على اتحاد الكرة.. تفاصيل مثيرة

حلا شيحا تكشف حقيقة زواجها من محمد رمضان فى مكالمة تليفونية مع زوجته.. تفاصيل

ننشر الأسباب الحقيقية وراء رحيل طه إسماعيل عن لجنة التخطيط بالأهلي

حولت صوته من محمد صلاح لـ ميسي.. مدرب السودان يفجر مفاجأة عن تزوير الفيفا

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

تطبيق جديد يتيح لأطباء الأسنان تشخيص وعلاج المرضى عبر مكالمة فيديو