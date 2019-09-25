بـ فستان قصير.. ايمان العاصى تشعل مهرجان الجونة .. شاهد

نشرت الفنانة ايمان العاصى عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت ايمان العاصى على الصور قائلة " الليلة الماضية ابحث عن السجادة الحمراء ".



وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاء من ضمن التعليقات:



قمر - ما شاء الله - تجننى



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس الماضي، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.