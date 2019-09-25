كريم علي يظهر في مران الأهلي .. صور

حرص علي معلول الظهير الأيسر التونسي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي اصطحاب ابنه كريم في مران أبناء الرداء الاحمر بإستاد مختار التتش اليوم.



وظهر كريم علي معلول في استاد التتش وهو يداعب الكرة خلال المران .



وعاد الفريق الأول لتدريباته على ملعب التتش، لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها مساء يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا .



وبدأ الفريق التحضير لمواجهة بطل غينيا الاستوائية ، بعد الحصول على راحة أمس بقرار من الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بهدف التقاط الأنفاس بعد الضغط المتواصل الذي تعرض له اللاعبون ما بين السفر إلى غينيا ومواجهة كانو سبورت في مباراة الذهاب ثم العودة الي القاهرة والدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية خاض خلاله الفريق مواجهتى الزمالك في السوبر المصري، وسموحة في الدوري العام.