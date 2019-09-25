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أخبار العالم

تحالف أزرق أبيض يوجه صفعة لـ نتنياهو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:06 م
الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي مع نتنياهو وجانتس
مروة إبراهيم
قال يائير لابيد، رقم 2 في تحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني جانتس رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، إن جانتس سيكون رئيس وزراء إسرائيل القادم. 

وفي تغريدة أثارت التكهنات حول تشكيل التحالف حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم الليكود، أكد لابيد أن جانتس سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم، وأن بيبي نتنياهو سوف يتعامل مع قضايا الفساد التي يُواجهها. 

وتابع أن المحاولات الواضحة من قبل الليكود لزرع الخلافات بين أعضاء تحالف أزرق أبيض لن تنطلى على أحد. 

يأتى ذلك قبل قليل من إعلان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن اختياره لتشكيل الحكومة المقبلة، والذي سيكون بين نتنياهو وجانتس. 

جاء ذلك بعد رفض مفاوضي أزرق أبيض مقابلة نظرائهم من الليكود في مقر الرئيس اليوم لعقد محادثات تشكيل حكومة وحدة من الجانبين.

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