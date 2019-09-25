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فن

بـ فستان روز مكشوف الكتفين.. نسرين طافش فى اطلالة مثيرة بـ الجونة.. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:32 م
نسرين طافش
نسرين طافش
القسم الميدانى
نشرت الفنانة نسرين طافش عددة صور لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت نسرين طافش على الصور قائلة " Hollywood musical symphony's red carpet ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعيها ومعجبيها، وعلق بعضهم قائلا: روعة - منوره الجونة - ياجمالك "

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم ١٩ سبتمبر فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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