ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم من عليه دين لم يجد صاحبه.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:03 ص
حكم من عليه دين لم
حكم من عليه دين لم يجد صاحبه
القسم الديني
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي اقترض مالًا ولم يستطع الوصول إلى صاحب هذا المال بسبب غيابه أو عدم معرفة مكانه وتعذر التواصل معه؛ ينبغي عليه الانتظار مدة عامين ومن ثم التصدق بهذا المال.

وأضاف محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "اقترضت مبلغًا من شخص ما ولا أستطيع الوصول إليه لرد الدين فماذا أفعل؟"، أنه "ينبغي عليك البحث عنه والاجتهاد في ذلك"، مشيرًا إلى أنه في حال تعذر الوصول إليه، يتصدق بقيمة هذا الدين بنية أن المتصدق هو صاحب الدين.

كيفية سداد ديون المتوفى لو وزعت التركة
ورد إلى الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "لو علم الورثة أن فلانا له دين فى التركة فأخفوه وقاموا بتوزيع التركة؟ فما الحكم".

وأجاب على فخر، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن هؤلاء الورثة يأثمون شرعا بهذا التصرف لأنهم لم يراعوا حقوق هذا الدائن وسددوا التركة قبل تسديد الديون، منوها بأن هؤلاء أرادوا بعملهم هذا عدم سداد الدين وهنا يقع عليهم الإثم.

وأوضح أن طريقة السداد لهذا الدين بعد توزيع التركة، تكون عن طريق سداد كل من استفاد من التركة بقدر ما استفاد به، فمثلا الزوجة أخذت فتسدد ثمن الدين، والأم أخذت السدس فتسدد سدس الدين وهكذا حتى يسدد الدين كاملا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء توضح حكم تغيير النية في النذر .. فيديو

أسال الإفتاء: ما حكم تسديد الدين من مال الزوج

ترشيحاتنا

والد عمر جابر يكشف سر انتقاله نجله لـ بيراميدز وإمكانية انضمامه لـ الأهلي

حظك اليوم وتوقعات برج الحمل الخميس 26/9/2019

وزير الإسكان: نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة لهذا السبب

هل يجوز للمسافر قصر الصلاة بعد العودة للمنزل؟.. الإفتاء توضح

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

قطعت رأس عشيقها بعد ممارسة الرذيلة معه.. سومة: قتلته بعد ما فضحنى وأجلت تنفيذ الجريمة شهور علشان بحبه

نجلاء بدر بفستان مثير بمهرجان الجونة.. ومتابعون: غلبتي رانيا يوسف ..فيديو

اخبار الرياضة.. رد عنيف من رمضان صبحي.. ثغرة في عقد نجم الزمالك.. طفلة الأهلي تصفع شابة الزمالك

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

طالب بتدخل مرتضى منصور في أزمته مع المقاصة.. طارق يحيى: نصحت أيمن حفني بعدم الرحيل

بـ 5 جنيهات.. طريقة سحرية لإطالة الشعر في أسبوع

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

فى عيد ميلادها .. مشيرة إسماعيل تكشف سر طلاقها من على الحجار وارتداء الحجاب

المحارب تريزيجيه.. أستون فيلا يوجه رسالة مثيرة لـ نجم المنتخب المصري

موعد مباراة الاهلى أمام كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الغرابة والجرأة.. نجمات أثرن الجدل فى اليوم السابع من مهرجان الجونة

بـ فستان ميتالك قصير.. زوجة آسر ياسين تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى

من الأجمل؟ بـ فساتين راقية نجمات تألقن فى حفلات اليوم الوطني السعودي