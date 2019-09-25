ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صاحب الوجهين.. مفاجأه مدوية حول علاقة أردوغان بإسرائيل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:48 م
اردوغان
اردوغان
خالد محيي الدين
عرضت الإعلامية "لبنى عسل" خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تقريرا حول تضارب أقوال وتصريحات الرئيس التركي "أردوغان" حول القضية الفلسطينية والتي طالما تحدث عن الدعم الكامل للفلسطينيين وحماية مدينة القدس.

وظهر أردوغان في لقاءات سابقة مع شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيلية مثل "شارون" رئيس وزراء إسرائيل السابق ويهود اولمرت.

وعقدت تركيا اتفاقا سريا مع إسرائيل منذ خمسينيات القرن الماضي عرف بعد ذلك باتفاقية "ميثاق الشبح" والتي تتضمن تعاونا عسكريا ومخابراتيا بين كلا الدولتين.

وأظهر التقرير مجموعة من تصريحات أردوغان التي تحدث خلالها عن العلاقات الطيبة والوثيقة مع إسرائيل خلال لقائه برئيس الوزراء السابق "شارون".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة.. مباشر قطر تكشف الوجه الحقيقي لنظام تميم

بـ ملابس محتشمة.. شيرين رضا بـ اطلالة جديدة في مهرجان الجونة

شاهد.. الزي الرسمي الجديد لـ النادي الأهلي

مدرب حراس الأهلي: فايلر وضع شروطه أمام الأهلي لأنه مطالب بالفوز دائماً

رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية