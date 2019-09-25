صاحب الوجهين.. مفاجأه مدوية حول علاقة أردوغان بإسرائيل

عرضت الإعلامية "لبنى عسل" خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، تقريرا حول تضارب أقوال وتصريحات الرئيس التركي "أردوغان" حول القضية الفلسطينية والتي طالما تحدث عن الدعم الكامل للفلسطينيين وحماية مدينة القدس.



وظهر أردوغان في لقاءات سابقة مع شخصيات بارزة في الحكومة الإسرائيلية مثل "شارون" رئيس وزراء إسرائيل السابق ويهود اولمرت.



وعقدت تركيا اتفاقا سريا مع إسرائيل منذ خمسينيات القرن الماضي عرف بعد ذلك باتفاقية "ميثاق الشبح" والتي تتضمن تعاونا عسكريا ومخابراتيا بين كلا الدولتين.



وأظهر التقرير مجموعة من تصريحات أردوغان التي تحدث خلالها عن العلاقات الطيبة والوثيقة مع إسرائيل خلال لقائه برئيس الوزراء السابق "شارون".