بيستخبوا تحت السرير.. بهجت صابر يفضح قيادات الإخوان ويتهمهم بالجبن

عرض الإعلامي "وائل الإبراشي" تسريب صوتي للإخواني الهارب "بهجت صابر" يفضح خلاله قيادات الإخوان، وذلك خلال تقديمة برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي" الفضائية.



و هاجم الإخواني الهارب "بهجت صابر" قيادات الجماعة الإرهابية بوصله من السباب واتهمهم بالجبن والخوف، قائلا "مستخبين تحت السرير ومصدريين الشباب الغلبان يدافع عنهم".



وأشار "بهجت صابر"، إلي أن قيادات الجماعة لا يراعون أرواح المصريين، و يتوارون خلف الشاشات والدول التي تحميهم، مؤكدا "اغلبهم مش حاطط صورته علي مواقع التواصل الاجتماعي".