الأحد.. حفل تدشين أوبرا عايدة استعدادا لعودتها في الأقصر

تستعد محافظة الأقصر حاليًا لاستقبال أحد أهم الأحداث العالمية المميزة وعودتها من جديد لدعم حركة السياحة، وهى عروض "أوبرا عايدة" التى من المقرر أن يحتضنها معبد الملكة حتشبسوت مطلع الشتاء المقبل، والتى تساهم فى جذب حوالى 4 آلاف سائح من دول العالم، لحضور عرضين يومى 26 و 28 أكتوبر، حيث سيتحرك العارضون إلى أرض المعبد مباشرة، وسط أجواء من الإبهار عن طريق أحدث تقنيات الصوت والضوء ليشعر الحاضرين أنهم جزء من العرض، فى تجربة فريدة لا تنسى.



ومن المقرر أن يقام حفل تدشين اوبرا عايدة بالاقصر الساعة ٧ مساء من الأحد المقبل، بأحد فنادق القاهرة.



وقالت الدكتورة نيفين واصف المدير التنفيذى لمشروع أوبرا عايدة، إن "أوبرا عايدة" سيقدمها نحو 80 عازفًا من أوركسترا "أكاديمية لفيف" السيمفونية فى أوكرانيا الذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين، وبقيادة المايسترو الأوكرانية "أوكسانا لينيف" أول إمرأة ترأس أوبرا جراز فى النمسا، ومشاركة حوالى 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطنى الأوكرانى "دومكا"، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وسط أجواء إحترافية تصنعها رؤية المخرج المسرحى الألمانى "مايكل شتورم" ذو اللمسة الخاصة فى استخدام عناصر الجذب والإبهار.



وأضافت الدكتورة نيفين واصف، أن عروض هذا العام ستشهد مشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة فى مجال العمل الأوبرالى ستتألق فى سماء الأقصر، حيثُ تؤدى دور الأميرة الأثيوبية "عايدة" النجمة الكورية "ساى كيونج ريم" ذات الخبرة فى تقديم هذا الدور على مسارح كوريا واليابان وألمانيا، بينما يجسد دور البطل المصرى "راداميس" النجم البلجيكى "مايكل سباداتشيني" ذو الحنجرة الذهبية، كما يكون دور "أمنيسريس" ابنة الملك المصرى من نصيب النجمة التشيكية "أليسكا ويصوفا"، ودور "أموناصرو" الملك الأثيوبي، من نصيب الفنان اليونانى "أريس أرجيريس".



وأوضحت المدير التنفيذى لمشروع أوبرا عايدة، أن المؤتمر الصحفى يتم خلاله شرح وتقديم كافة تفاصيل عودة العروض العالمية هذا العام لـ"أوبرا عايدة" وهو الحدث الذى يمثل عودة الروح إلى مدينة الأقصر.