فى عيد ميلادها .. مشيرة إسماعيل تكشف سر طلاقها من على الحجار وارتداء الحجاب

تحتفل الفنانة مشيرة إسماعيل بعيد ميلادها، وهى من الفنانات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية التى ظلت محفورة فى وجدان المشاهد المصرى، حيث قدمت فيلم "زهرة البنفسج" مع زبيدة ثروت، والمخرج عبد الرحمن الخميسي، وكذلك فيلم "تزوير في أوراق رسمية"، مع محمود عبد العزيز، وفيلم "احنا بتوع الأتوبيس" مع الفنان الكبير عادل إمام و"اذكريني"، و"زمن حاتم زهران" مع الفنان الراحل نور الشريف.





تزوجت مشيرة إسماعيل من المطرب علي الحجار رغم رفض أهلها، كما ذكرت فى أحد البرامج التلفيزيونية بسبب سوء أحواله المادية، لأنه كان في بداية مشواره الفني.





وكشفت مشيرة إسماعيل أن السبب في هذا الزواج يرجع إلى الفنان الكبير جورج سيدهم، ولكن لم يستمر زواجها من على الحجار كثيرا، فبعد سنتين ونصف السنة أعلنا انفصالهما دون إبداء الأسباب وقتها.





ومن المفارقات أن ابنتها من على الحجار تحمل ايضا اسم "مشيرة"، ما يؤكد قوة العلاقة بينهما ، كما رجع البعض سبب عدم زواجها مرة أخرى إلى قوة العلاقة التى كانت تربطها بزوجها السابق.



