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بين الناس

مواطن يعاني ضمورا بالمخ وضعف بالعضلات يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:16 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن عمر إبراهيم، من الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة لتوفير العلاج له، حيث يعانى من ضمور بالمخ وضعف وتقلص عضلى شديد بالأطراف مع وجود حركات لا إرادية وضعف فى الحركة.

ويقول فى رسالته، أريد أن أوصل صوتي باعتبارى لاعبا رياضيا وأحتاج إلى دعم لمعالجة وضعى الطبى، والعلاج على نفقة الدولة.

‪‎‪01224843048للتواصل مع الحالة 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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