مواطن يعاني ضمورا بالمخ وضعف بالعضلات يستغيث بوزارة الصحة لعلاجه

استغاث المواطن عمر إبراهيم، من الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة الصحة لتوفير العلاج له، حيث يعانى من ضمور بالمخ وضعف وتقلص عضلى شديد بالأطراف مع وجود حركات لا إرادية وضعف فى الحركة.





ويقول فى رسالته، أريد أن أوصل صوتي باعتبارى لاعبا رياضيا وأحتاج إلى دعم لمعالجة وضعى الطبى، والعلاج على نفقة الدولة.





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