حظك اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 26- 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 26 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 26 سبتمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك بالعمل خلف الستار وتجنب الزهو بنفسك ولا تتسرع في غضبك.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة مما يجعلك تبدو اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك المهنية.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: المريخ في وضع داعم يمنحك إصرارا وحماسا وقد يساعدك على التفكير السليم.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب مما يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.

عاطفيا وعائليا: القمر معاكس في منزل العائلة وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

اجتماعيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

عاطفيا: رغم الضغوط، تميل اليوم للتركيز على توطيد علاقة عاطفية.. تحسن التصرف وتستطيع أن تخرج من الأزمات بسهولة.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيزعلى أمور مالية ومهنية، فقط عليك أن تخطط وتدرس جيدا قبل أي خطوة.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في منزل العلاقات يدعمانك ويساعدانك علي الاقتراب ممن حولك بذكاء وقد تحقق فائدة من ذلك.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: اليوم شجاعتك الهادئة قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم فرصة الاستمتاع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن خططك.

عاطفيا وصحيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا، ومع ذلك الفلك يطالبك اليوم بالتأني في ردود أفعالك وحركتك.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر منزلك الحادي عشر يوجه تركيزك نحو تنمية أعمال ويدفعك أيضا لإظهار كل اللطف والتعاطف مع من يستحق من أصدقائك.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا: القمر والمريخ في مربع برجك وقد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك جاذبية ويقظة، لكن اليوم يطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالبصيرة التي تنير لك الطريق.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. اليوم فرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك اليوم على إيجاد حلول للمشاكل والأزمات ولديك كل الوسائل التي تساعدك على التركيز والتخطيط.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد بمنزل الحظ يدفعانك للانطلاق بجرأة وروح متفائلة ويعدك ذلك بأوقات ممتعة.





حظك اليوم الخميس 26- 9- 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تمر علاقتك بشريك حياتك بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك ذلك إرباكا وعليك أن تصبر وتقاوم التشوش والعصبية وانتبه لحقوقك.