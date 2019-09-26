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فن

في عيد ميلادها.. لماذا رفضت والدة مشيرة إسماعيل زواجها من علي الحجار؟

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:45 ص
مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل
سعيد فراج
يصادف اليوم الخميس 26 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة مشيرة إسماعيل التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1950، وبدأت مشوارها الفني وهي طفلة، حيث شاركت في برامج الإذاعة والتلفزيون، ثم عملت كراقصة استعراضية، وبعد ذلك اتجهت للتمثيل.

ومن خلال أحد اللقاءات التلفزيونية تحدثت مشيرة عن زواجها من علي الحجار الذي استمر لمدة عامين وانتهى بالطلاق، مؤكدة أنها تعرفت على "الحجار" من خلال الفنان جورج سيدهم ولكن والدتها كانت تعارض هذه الزيجة بسبب عدم استقرار أحوال علي الحجار المادية، حيث كان وقتها في بداية مشواره الفني.

وكشفت مشيرة عن سبب الطلاق موضحة أن غيرته الشديدة عليها من المعجبين ورفضه عودتها إلى المنزل في ساعات متاخرة كان السبب الرئيسي لانفصالهما.

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