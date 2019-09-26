لا تتزوج يوم الخميس واحذر الفلفل.. أشياء تجلب لك الحظ السيئ في دول العالم

فوران الحليب وسكب القهوة في المغرب "زيادة في الرزق"









سقوط الأشياء وانكسارها "خدت الشر وراحت" في أكثر من بلد





تضيف سوسن أن سقوط الأواني أو الكؤوس وغيرها من الأشياء وانكسارها هو تعبير عن ذهاب الشر، حيث يقولون فورًا "لقفت البأس"، أي أخذت الشر.





ويشتهر هذا المعتقد في ثقافة الباكستانيين أيضًا، يقول «وهاب» من باكيستان إن انكسار الأواني الخشبية يعتبر فألا حسنا في ثقافتهم، حيث يعتقدون أنها بانكسارها منعت وقوع شيء سيئ في المكان.





جدير بالذكر أيضًا أن الأتراك والسوريين يستخدمون الطرق على الخشب كنوع من أنواع إبعاد الحسد و"خزي العين".





تخطية المكنسة (المقشة) في الليل يمنع الزواج في البرازيل





يقول «كارلوس» من البرازيل، إنه في حال قرر أي شخص تنظيف المنزل في وقت متأخر من الليل، يجب عليك ألا تعبر فوق "المقشة" وإلا ستصيبك لعنة العنوسة ولن تتزوج أبدًا، وعن سؤاله إذا ما كان يؤمن بهذا قال: "إنه شيء غريب، لكني أؤمن أن عليَ تجنبه على كل حال".





الأغرب في البرازيل هو استخدام البصل في التخلص من السحر والطاقة السلبية أو الأرواح الشريرة في المنزل، وذلك عن طريق تقطيع البصلة إلى 4 أجزاء ووضعها في أركان الغرفة.





كلمة "براز" أو "Merde" تجلب الحظ الجيد في الجزائر وفرنسا





الزواج يوم الخميس يجلب التعاسة في أمريكا اللاتينية





أكل الماعز في رواندا يتسبب في نمو "الذقن" عند المرأة





احذر العيش المقلوب على وجهه في إيطاليا





لا تجامل طفلا في سيبيريا





تهنئة عيد الميلاد المبكرة قد تجلب للشخص "أطفالًا باللون الأزرق"





التهنئة المبكرة بأعياد الميلاد، مجاملة طفل، سكب القهوة أو الحليب وحتى سكب الفلفل، كلها أشياء تندرج تحت قائمة "الفأل السيئ" في دول العالم، ليس هذا فحسب بل أكثر من ذلك، فالأشياء التي قد تجدها عادية ومتداولة في دولتك قد تجلب لسكان دول أخرى الحظ السيئ، والأغرب من جلب الحظ السيئ هو استخدام كلمات سيئة بهدف جلب الحظ الجيد بالنسبة لبعض الثقافات كقول كلمة "براز" أو وصف طفل بالـ"قبيح".تعرف مصر بجملة شعبها الشهيرة "دلق القهوة خير" بعد فورانها أو انسكابها، لكن سكان المغرب أيضًا لديهم نفس الاعتقاد، تحكي «سوسن» -مغربية- لـ موقع «صدى البلد» أنه عند فوران الحليب أو القهوة يقول المغاربة "فاض الرزق"، كبشرى بحدوث زيادة في الرزق.وتقول «جوليا» -برازيلية- عن ما يجلب الحظ الجيد في ثقافتها، إن هناك عدة معتقدات من بينها "حدوة الحصان تجلب الخير"، وضع نبتة "الجارودا" وراء الأذن يعود بالحظ الجيد والسعادة على الشخص.يستخدم الغرب عادة كلمة "Shit" التي تعني "براز" للتعبير عن سخطهم وفيض كيلهم من شيء ما، بينما يستخدمها المصريون وباقي الدول العربية بمعناها العامي والحرفي لنفس السبب، لكن لم يكن هذا هو رأي الثقافتين الجزائرية والفرنسية في كلمة "Merde"، تقول «إيلي» إنهم اعتادوا استخدامها للتفاؤل ولجلب الحظ الجيد.في مصر يعتبر يوم الخميس هو "ليلة إبليس" كما يقولون، فالجميع اتفقوا على إقامة الاحتفالات والمناسبات الهامة كالزواج في هذا اليوم المقدس، لكن في ثقافة اللاتينيين فأنت الخاسر إن فعلت، لأن هذا بالتأكيد هو بداية التعاسة، تقول «كرستينا» إن لديهم مقولة شهيرة مضمونها "لا تتزوج يوم الخميس، اذهب في رحلة أو اترك منزلك نهائيًا في هذا اليوم".غير مسموح بأكل لحوم الماعز في رواندا، بسبب المعتقد الراسخ بأن لحم الماعز يتسبب في نمو شعر ذقن المرأة وهو آخر شيء قد يرغب فيه أي شخص هناك، بينما في أذربيجان إذا وقع منك الفلفل على الأرض فأنت على وشك الدخول في مشاجرة ولإبطال هذا يتم وضع السكر أو الملح عليه، ومن المرجح أن تكون فكرة "الدوقة" الشهيرة عند المصريين بخلط البهارات مع الملح قد جاءت من هنا.لا تغفل للمصري عين ولا يهدأ له بال إذا رأى حذاء أو "شبشب" مقلوبًا على وجهه، فتجده يسرع مهما كان منشغلًا بعدل الشبشب وإرجاعه إلى وضعه السليم، كذلك الحال مع "رغيف العيش" في إيطاليا، يتشائم الإيطاليون عند رؤية هذا المشهد، حيث يعتبرون العيش مقدسًا ويرمز إلى "المسيح" لذا يجب احترامه.من الطبيعي عندما تقابل صديقا أو شخصا تعرفه أو حتى لا تعرفه، وقد وضع مولودا جديدا، ألا تسرع في مجاملته بالقول "إنه طفل جميل"، فلن يرتاح إليك سكان سيبيريا إذا وقعت على آذانهم تلك الكلمات لأنهم يعتبرونها "حسدا" أو نذير شؤم، وبدلا من ذلك استخدم جملة "ما أقبحه!".ربما تخشى أن تنسى عيد ميلاد صديق فتبادر بتهنئته مبكرًا عن موعده، لكن إياك أن تفعل ذلك في ألمانيا، فهم يعتبرون تلك أمنية بأن يحصل الشخص في المستقبل على أطفال لونهم أزرق.