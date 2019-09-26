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الفاصوليا بـ 30 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 26 -9- 2019 في مصر.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:58 ص
صدى البلد
محمود محسن
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 26 -9 -2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر

الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 7 جنيهات
الكمثرى: 15 جنيهًا
التين: 10 جنيهات

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