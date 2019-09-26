الفاصوليا بـ 30 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 26 -9- 2019 في مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 26 -9 -2019.
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضار اليوم في مصر
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 7 جنيهات
الكمثرى: 15 جنيهًا
التين: 10 جنيهات
وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:
أسعار الخضار اليوم في مصر
الطماطم: 6 جنيهات
البطاطس: 7 جنيهات
البصل: 4 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 8 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم في مصر
كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 7 جنيهات
الكمثرى: 15 جنيهًا
التين: 10 جنيهات