الفاصوليا بـ 30 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 26 -9- 2019 في مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 26 -9 -2019.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضار اليوم في مصر



الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 7 جنيهات

البصل: 4 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الجزر: 8 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الباذنجان: 4 جنيهات

الفاصوليا: 30 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



كانتلوب: 7 جنيهات

الجوافة: 7 جنيهات

الكمثرى: 15 جنيهًا

التين: 10 جنيهات