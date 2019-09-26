شروط فتح باب التقنين لأراضي الدولة حتى نهاية أكتوبر

تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية فى اجتماعاتها يومي 4 و10 سبتمبر الماضي، وجهت وزارة التنمية المحلية المحافظين بأن يتم فتح باب التقنين حتى 31 أكتوبر القادم كمهلة أخيرة للحالات الآتية فقط:



- المدرج فقط فى المنظومة الإلكترونية وتقدم بطلب تقنين خلال المدة المحددة وينطبق عليها شروط التقنين.



- فتح باب التقنين لهذه الحالات وتقوم بسداد رسوم الفحص والمعاينة واستكمال دورة التقنين للحالات الجادة.



كما طالبت المحافظات بأن يتم إفادة الوزارة بمعدلات التنفيذ مع المواطنين بصورة دائمة حتى استكمال كافة الإجراءات وإبرام العقود وأكدت على ضرورة تكثيف جهود المحافظات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية فيما يخص التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.



ووجهت بضرورة عقد المحافظين لإجتماعات مستمرة لمتابعة ملف تقنين واسترداد الأراضي مع كافة المسئولين فى الأحياء وجهات الولاية ومسئولى التقنين وأملاك الدولة والمساحة لحل أى معوقات أو مشاكل والعمل على سرعة حلها لتحقيق المستهدف وتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة .