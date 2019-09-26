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اقتصاد

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:48 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الخميس، اخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ربح رأس المال السوقي نحو 7.3 مليار جنيه مسجلا مستوى 695.795 مليار جنيه مقابل 688.484 مليار جنيه مستوى إغلاق أمس الأربعاء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 1.91 % مسجلا مستوى 13854.4 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.70% مسجلا مستوى 499.57 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.88% مسجلا مستوى 1339 نقطة.

وسجلت قيمة تداول البورصة داخل المقصورة نحو 915,4 مليون جنيه، من خلال كمية تداول 249,8 مليون سهم بتنفيذ 24,682 ألف عملية.

واستحوذت المؤسسات على نسبة 62.68% من معاملات البورصة اليوم الخميس مقابل 37.31% نسبة استحواذ الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع بـ 141.5 مليون جنيه، مقابل مشتريات عربية وأجنبية بقيمة 131.8 مليون جنيه و9.6 مليون جنيه على التوالي.

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