الأعلى للإعلام يرصد عشرات الصفحات للجماعات الإرهابية تروج أكاذيب يومياً

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان الرصد ترصد يوميًا أكثر من 50 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج أكاذيب وشائعات وتقوم بالتحريض.





وقال المصدر فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن الغرف المخصصة للرصد بالمجلس ترصد كافة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، موضحا أن الغرف ترصد عشرات الصفحات يوميًا، على التواصل الاجتماعى ترتكب جرائم التحريض على العنف والترويج للأخبار الكاذبة والتحريض ضد الدولة وتخالف القانون.





وأكد المصدر أن عددًا من الصحفات التى تم رصدها يستخدمها التنظيم الارهابى ، تستهدف إحداث الفوضى فى البلاد، مشيرًا إلى المجلس يتواصل مع جهاز الاتصالات لحجبها، بالإضافة إلى أنه يتخذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ النائب العام ضدها.



