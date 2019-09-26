الأعلى للإعلام يرصد عشرات الصفحات للجماعات الإرهابية تروج أكاذيب يومياً

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لجان الرصد ترصد يوميًا أكثر من 50 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج أكاذيب وشائعات وتقوم بالتحريض.
وقال المصدر فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن الغرف المخصصة للرصد بالمجلس ترصد كافة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى، موضحا أن الغرف ترصد عشرات الصفحات يوميًا، على التواصل الاجتماعى ترتكب جرائم التحريض على العنف والترويج للأخبار الكاذبة والتحريض ضد الدولة وتخالف القانون.
وأكد المصدر أن عددًا من الصحفات التى تم رصدها يستخدمها التنظيم الارهابى ، تستهدف إحداث الفوضى فى البلاد، مشيرًا إلى المجلس يتواصل مع جهاز الاتصالات لحجبها، بالإضافة إلى أنه يتخذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ النائب العام ضدها.
يُذكر أن المادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على أن :يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشرأوا بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.