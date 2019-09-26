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تعليم

لطلاب جامعة القاهرة.. الأوراق المطلوبة للتقديم في دورة التربية العسكرية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:01 م
التربية العسكرية
التربية العسكرية
ياسمين سامي
أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، فتح باب التقديم في دورات التربية العسكرية نظرا للإقبال المتزايد خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد 2019 / 2020 حتي 2 يناير 2020.

وأوضحت إدارة التربية العسكرية أنه للتقديم علي الطالب إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وصورة كارنيه العام الجامعى الجديد أو إذن بدفع المصروفات أو إيصال فورى، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب.

ونوهت جامعة القاهرة علي عدم دفع أى مبلغ مالي تحت أى مسمي مقابل الخدمة، لافتة إلي أن علي الطالب تسليم هذه الأوراق والتسجيل بإدارة التربية العسكرية بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

ونشرت إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة جدول موضح به توقيتات دورات التربية العسكرية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/2020.
لطلاب جامعة القاهرة.. الأوراق المطلوبة للتقديم في دورة التربية العسكرية

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