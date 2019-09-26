قبل مواجهة الاسماعيلي واهلي بنغازي.. المحمدي: الجميع على قلب رجل واحد

أكد باهر المحمدي، قائد فريق الكرة الأول بنادي الاسماعيلي، على ان لاعبي الفريق سيسعون على تأكيد الانتصار على فريق أهلي بنغازي الذي حققوه في مصر، بفوز جديد في تونس من أجل اسعاد الجماهير الكبيرة للدراويش.



ويحل الإسماعيلى ضيفا فى الخامسة من مساء غد الجمعة على فريق أهلى بنغازى الليبى لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وصرح قائد الدراويش خلال المؤتمر : “الكل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز أو على الأقل العودة من مصر بالتعادل”.



وأضاف: “مباراة الأهلى مهمة وصعبة، والمنافس قوي ويضم عناصر مميزة، لذا الحضور الجماهيري المكثف أمر طبيعي ومتوقع”.



وأنهى تصريحاته :” سنحرص على أن نخوض اللقاء بهدوء كبير وبتنفيذ تعليمات الجهاز الفنى سنعبر للدور المقبل بإذن الله”.