شاهد.. عناق حار بين يسرا وعبد الرحمن ابو زهرة بمهرجان الجونة

نشرت الفنانة يسرا مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.وظهرت يسرا فى مقطع الفيديو برفقة الفنان عبد الرحمن ابو زهرة فى مهرجان الجونة السنيمائى وهى تقوم باحتضانه امام الجميع.وعلقت يسرا على مقطع الفيديو : " لقاء عفوي للنجمة #يسرا والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ضمن فعاليات اليوم الثالث من #مهرجان_الجونة_السينمائى " .يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت يوم الخميس الماضي 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.