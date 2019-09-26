بشرى سارة لأهالى الصعيد.. اعرف التفاصيل

جامعة أسيوط الأهلية حلم اقترب من التنفيذ بأسيوط الجديدة والذي يسهم في تنمية المدينة، حيث خصصت جامعة اسيوط 40 فدانا من أرضها بأسيوط الجديدة ودخل المشروع حيز التنفيذ بعد سنوات من التوقف دام لأكثر من 5 سنوات.



وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إنه تم الانتهاء من إعداد الأوراق اللازمة لصدور قرار رسمي بإنشاء الجامعة الأهلية وهو الجاري متابعته والتنسيق فيه مع وزارة التعليم العالي ورئاسة مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتخذ الجامعة الأهلية من منطقة أسيوط الجديدة مقرًا لها.



وأوضح الجمال أن الجامعة الأهلية هي جامعة مملوكة بالكامل لجامعة أسيوط وتابعة لها وهى جامعة غير قابلة للربح ومن المقرر أن تضم عددا من التخصصات العلمية المتطورة التي تلبي احتياجات سوق العمل والتي يأتي في مقدمتها التخصصات الطبية وذلك للاستفادة من المستشفى الجامعي الموجود والمجهز بالفعل في أسيوط الجديدة، ومؤكدًا أهمية عمل الجامعة الأهلية في زيادة الموارد الذاتية لجامعة أسيوط، وزيادة فرص التعليم الجامعي لأبناء الصعيد ومواكبة التطور التعليمي في عدد من التخصصات إلى جانب تطوير المجتمع العمراني والسكنى بتلك المنطقة.



وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أن اتجاه جامعة أسيوط إلى خلق امتداد خدماتها التعليمية إلى منطقة أسيوط الجديدة من شأنه تحقيق طفرة عمرانية في المنطقة وتشجيع المواطنين إلى الانتقال إليها وتطوير مستوى الخدمات والحركة التجارية في منطقة أسيوط الجديدة.



جاء ذلك خلال مشاركة محافظة أسيوط في اجتماع مجلس جامعة أسيوط فى جلسته الدورية عن شهر سبتمبر 2019 برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وبحضور النواب لمختلف القطاعات وعمداء الكليات.



ووجه اللواء جمال نور الدين دعوته إلى أساتذة وعلماء جامعة أسيوط إلى مواصلة التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز التنفيذي من أجل تطوير وتجميل أسيوط في ظل خطة المحافظة الخمسية الجاري تنفيذها لتطوير ملامح مدينة أسيوط وضواحيها بالكامل والتي تضمن أيضًا إنشاء شبكة متطورة من الطرق والكباري لربط عدة مناطق ببعضها وتسهيل الحركة المرورية إلى مداخل المدينة على اختلاف اتجاهاته وأيضا تطوير وتجميل وتأمين الطريق المؤدى إلى أسيوط الجديدة بما يضمن تقليص المدة الزمنية اللازمة لقطعة إلى أقل من 20 دقيقة.



جدير بالذكر أن مجلس جامعة أسيوط وافق على إنشاء جامعة أهلية على أرض الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة والبالغة مساحتها 212 فدانا والتأكيد على الموافقة على تخصيص (40) فدانا من أرض الجامعة بأسيوط الجديدة لإنشاء الجامعة الأهلية وفقًا للوائح والقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

