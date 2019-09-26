جينيراسيون فوت السنغالى يصدم نادى الزمالك.. شاهد التفاصيل



يأتي هذا للموافقة على نقل المباراة من ستاد بتروسبورت إلى ستاد برج العرب وإقامة المواجهة يوم الأحد المقبل بدلا من بعد غد السبت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.



وأوضح المصدر أن مسؤولي النادي عرضوا على الفريق السنغالى من خلال تواصل الاتحاد المصرى مع نظيره السنغالى، تحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالى فى الإسكندرية لنقل المباراة وتأجيلها لمدة 24 ساعة ولكن رفض بطل السنغال الأمر حتى الآن



وأوضح مسؤولو جينيراسيون أن الفريق سيخوض تدريبه اليوم، بشكل طبيعى على ملعب فندق الإقامة فى مدينة نصر على أن المران الأخير غدًا فى بتروسبورت استعدادا للمباراة.



حيث أخطر نادي الزمالك مسؤول جينيراسيون بتأجيل اللقاء وتمسك النادى السنغالى بإقامة المباراة فى موعدها المحدد مسبقا وهو السبت المقبل مستندين إلى الخطاب المرسل لهم من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مكان إقامة اللقاء وموعده.



و كان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بطل السنغال على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن رفض نادي جينيراسيون فوت السنغالى، عرضا من نادي الزمالك بتحمل تكاليف إقامته فى الإسكندرية..